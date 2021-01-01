Beşiktaş'ın Cenk Tosun yarışında rakipleri artıyor

Beşiktaş'a Cenk Tosun yarışında West Bromwich Albion, Schalke 04 ve Hertha Berlin rakip oldu.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun için 3 kulüp daha devreye girdi.

NTVSpor'un haberine göre; West Bromwich Albion, 04 ve milli futbolcu için 'ın kapısını çaldı.

Daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma gitmek isteyen Cenk Tosun ise kararını kısa süre içinde verecek.

Daha fazla takım

2018 Ocak'ta Everton'a transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibi ile çıktığı 57 maçta 10 gol attı, 6 asist yaptı.