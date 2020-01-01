Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' kampanyasına kim ne kadar bağışladı? Rahmi Koç ne kadar bağış yaptı?

Beşiktaş, 'Bırakmam Seni' kampanyası için bağış gecesi düzenledi. Bağış yapanlar arasında Rahmi Koç ve Nevzat Aydın gibi isimler de vardı.

Beşiktaş, 'Bırakmam Seni' kampanyası kapsamında bağış gecesi düzenledi. Vodafone Park'ta düzenlenen geceye Rahmi Koç 10 milyon lira bağışlayarak en yüksek bağışı yapan kişi oldu.

Ahmet Nur Çebi, Rahmi Koç’un 10 milyon TL bağışladığını açıklarken, "300 bine yakın SMS aldık. Destekleyenler var, beni arayanlar var. Programın içinde bunları sunmak isterim. Camiamızın abisi dediğimiz Rahmi Koç, 10 milyon lira bağışa katkı vererek başlayacağını söylemek istiyorum" dedi.

Rahmi Koç'un büyük bağışının ardından en yüksek rakam Başkan Ahmet Nur Çebi'den geldi. Çebi de 5 milyon lira bağışlarken, Beşiktaş yönetim kurulu da toplam 5 milyon lira bağış yaptı.

Daha fazla takım

eski yöneticisi Nevzat Aydın 200 bin lira bağış yaparken Başkan Çebi'nin eşi Berna Çebi de Beşiktaş Kadın Futbol Takımı için 500 bin TL bağış yaptığını duyurdu.

Ahmet Nur Çebi: Kampanyaya destek bekliyoruz

Başkan Çebi, kampanyaya ismini açıklamak istemeyen kişilerin de bağış yaptığını belirtirken, şu ifadeleri kullandı;

"Biz de kampanyaya destek vereceğiz. Yöneticilerimiz 5 milyon TL veriyor. Ben de başkan olarak 5 milyon TL bağışta bulunuyorum. Bunu anons etmek istiyorum. Bu geceyi hazırlarken, emekleri geçen bütün arkadaşlarıma, Kanal D sahiplerine en derin duygularımı gönderiyorum. Hayatını kaybeden Emre Gönlüşen'e de Allah'tan rahmet diliyorum. Allah rahmet etsin. Hayat devam ediyor. Beşiktaş da devam edecek. Kampanyaya destek bekliyoruz. İsmini açıklamak istemeyen bazı kişiler de olacak."

Adnan Dalgakıran: 1903 hediye vereceğiz

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, gecede 1903 adet hediye verileceğini duyurdu. Dalgakıran konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

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"İlk denememizi yapıyoruz. Naif ve çalışkan bir başkanımız var. Eylül ayında enkazı devraldık. Başkan kadar naif değilim. Enkaz üstüne bir de pandemi meselesi çıktı. Tabii ki ciddi bir planımız var. Beşiktaş'ın bir daha böyle günler yaşamamasını istiyoruz. Ama bir anda düzelecek bir hadisenin içinde değiliz. Kısa sürede zor dönemleri atlatıp Beşiktaş'ı hak ettiği yere getirmek için de kampanyayı düzenledik.

"GSM hatlarından Bırakmam yazıp 1903 yazan izleyicilerimiz de ödüle katılabilir. Ödül hediyelerimiz var. 1903 adet hediyemiz var. Beşiktaş sevdalılalarını ekran başına davet ediyoruz. Bu gece dışında da kampanyaya destek olmak isteyen herkes dijital ödemeyle de desteklerini verebilirler."

Bağiş gecesinde ne kadar toplandı?

Gecenin sunucusu Yılmaz Erdoğan, 'Bırakmam Seni' gecesinde toplanan rakamı açıkladı. Erdoğan, 1 saat 15 dakika içinde 55 milyon TL ve 90 bin SMS'e ulaşıldığını belirtti.

'Bırakmam Seni' kampanyasına nasıl katılınır?

Beşiktaş'a destek olmak isteyen futbolseverler, cep telenlarının mesaj bölümünden BIRAKMAM yazıp 1903'e SMS gönderebilirler. 1 SMS'le Beşiktaş Beşiktaş'a 20 TL bağışta bulunabilirsiniz.