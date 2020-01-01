Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Ghezzal, İstanbul'da
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Beşiktaş, Leicester City forması giyen kanat oyuncusu Rachid Ghezzal ile prensip anlaşmasına vardı.
Siyah-beyazlı ekibin kiralık olarak kadrosuna katmak üzere olduğu 28 yaşındaki oyuncu bugün sabaha karşı İstanbul'a geldi.
Ghezzal'in sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 1 yıllık kiralık sözleşmeye imzasını atması bekleniyor.
Geçen sezonu Fiorentina'da kiralık olarak geçiren Ghezzal, 10'u ilk 11'de olmak üzere çıktığı 21 resmi maçta 1 gol atıp 1 de asist yapmıştı.