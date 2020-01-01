Beşiktaş'ın 2020-2021 Süper Lig fikstürü

TFF, 2020-2021 sezonunu fikstürünü açıkladı. Perdeyi Trabzonspor maçıyla açacak olan Beşiktaş, Fenerbahçe'yle 10, Galatasaray'la 19. haftada oynayacak

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun fikstürü çekildi. Beşiktaş ilk hafta ile deplasmanda karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar, derbilerde ise 10. haftada 'yle ve 19. haftada da 'la karşılaşacak.

İşte Beşiktaş'ın 2020-2021 fikstürü;

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1. hafta Trabzonspor (D) 2. hafta 3. hafta (D) 4. hafta 5. hafta BAY 6. hafta (D) 7. hafta 8. hafta Gaziantep (D) 9. hafta 10. hafta Fenerbahçe (D) 11. hafta 12. hafta (D) 13. hafta 14. hafta Ankaragücü (D) 15. hafta 16. hafta (D) 17. hafta Çaykur Rizespor 18. hafta (D) 19. hafta Galatasaray 20. hafta Karagümrük (D) 21. hafta

Süper Lig 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 24 Ocak 2021'de sona ererken, ikinci yarı 29 Ocak 2021 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 16 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.