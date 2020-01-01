Beşiktaş'ın 2020-2021 Süper Lig fikstürü
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AA
Süper Lig'de 2020-2021 sezonun fikstürü çekildi. Beşiktaş ilk hafta Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Siyah-beyazlılar, derbilerde ise 10. haftada Fenerbahçe'yle ve 19. haftada da Galatasaray'la karşılaşacak.
İşte Beşiktaş'ın 2020-2021 fikstürü;
|1. hafta
|Trabzonspor (D)
|2. hafta
|Antalyaspor
|3. hafta
|Konyaspor (D)
|4. hafta
|Gençlerbirliği
|5. hafta
|BAY
|6. hafta
|Denizlispor (D)
|7. hafta
|Yeni Malatyaspor
|8. hafta
|Gaziantep (D)
|9. hafta
|Başakşehir
|10. hafta
|Fenerbahçe (D)
|11. hafta
|Kasımpaşa
|12. hafta
|Alanyaspor (D)
|13. hafta
|BB Erzurumspor
|14. hafta
|Ankaragücü (D)
|15. hafta
|Sivasspor
|16. hafta
|Kayserispor (D)
|17. hafta
|Çaykur Rizespor
|18. hafta
|Hatayspor (D)
|19. hafta
|Galatasaray
|20. hafta
|Karagümrük (D)
|21. hafta
|Göztepe
Süper Lig 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 24 Ocak 2021'de sona ererken, ikinci yarı 29 Ocak 2021 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 16 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.