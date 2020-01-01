Beşiktaş

Beşiktaş'ın 2020-2021 Süper Lig fikstürü

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AA
TFF, 2020-2021 sezonunu fikstürünü açıkladı. Perdeyi Trabzonspor maçıyla açacak olan Beşiktaş, Fenerbahçe'yle 10, Galatasaray'la 19. haftada oynayacak

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun fikstürü çekildi. Beşiktaş ilk hafta Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar, derbilerde ise 10. haftada Fenerbahçe'yle ve 19. haftada da Galatasaray'la karşılaşacak.

İşte Beşiktaş'ın 2020-2021 fikstürü;

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    1. hafta Trabzonspor (D)
    2. hafta Antalyaspor
    3. hafta Konyaspor (D)
    4. hafta Gençlerbirliği
    5. hafta BAY
    6. hafta Denizlispor (D)
    7. hafta Yeni Malatyaspor
    8. hafta Gaziantep (D)
    9. hafta Başakşehir
    10. hafta Fenerbahçe (D)
    11. hafta Kasımpaşa
    12. hafta Alanyaspor (D)
    13. hafta BB Erzurumspor
    14. hafta Ankaragücü (D)
    15. hafta Sivasspor
    16. hafta Kayserispor (D)
    17. hafta Çaykur Rizespor
    18. hafta Hatayspor (D)
    19. hafta Galatasaray
    20. hafta Karagümrük (D)
    21. hafta Göztepe

    Süper Lig 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 24 Ocak 2021'de sona ererken, ikinci yarı 29 Ocak 2021 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 16 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.

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