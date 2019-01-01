Beşiktaş'ın 2019-2020 sezonu transferleri: Gelenler - Gidenler
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AA
Yeni sezona Abdullah Avcı yönetiminde girecek olan Beşiktaş, transferde aceleci davranmıyor.
Siyah beyazlılar, şampiyonluk yolunda rakiplerinin aksine sessiz bir transfer dönemi geçiriyor.
Beşiktaş hangi oyuncuları transfer etti?
Siyah beyazlılar, şu ana kadar sadece Adem Ljajic'in satın alma opsiyonunu kullandı.
|Oyuncu
|Eski takımı
|Bonservis
|Adem Ljajic
|Torino
|6.5 milyon euro
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Beşiktaş hangi oyuncuları ile yollarını ayırdı?
Beşiktaş, sözleşmesi sona eren beş oyuncusu ile henüz yeni sözleşme imzalamadı.
|Tolga Zengin
|Sözleşmesi sona erdi
|Gökhan Töre
|Sözleşmesi sona erdi
|Atiba Hutchinson
|Sözleşmesi sona erdi
|Adriano
|Sözleşmesi sona erdi
|Mustafa Pektemek
|Sözleşmesi sona erdi
|Shinji Kagawa
|Kiralık sözleşmesi sona erdi