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Beşiktaş'ın 2019-2020 sezonu transferleri: Gelenler - Gidenler

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Siyah beyazlı kulüp, 2019-2020 sezonu için hangi oyuncuları transfer etti? Hangi isimlerle ile yollar ayrıldı?

Yeni sezona Abdullah Avcı yönetiminde girecek olan Beşiktaş, transferde aceleci davranmıyor.

Siyah beyazlılar, şampiyonluk yolunda rakiplerinin aksine sessiz bir transfer dönemi geçiriyor.

Beşiktaş hangi oyuncuları transfer etti?

Siyah beyazlılar, şu ana kadar sadece Adem Ljajic'in satın alma opsiyonunu kullandı.

Oyuncu Eski takımı Bonservis
Adem Ljajic Torino 6.5 milyon euro

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Beşiktaş hangi oyuncuları ile yollarını ayırdı?

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren beş oyuncusu ile henüz yeni sözleşme imzalamadı.

Tolga Zengin Sözleşmesi sona erdi
Gökhan Töre Sözleşmesi sona erdi
Atiba Hutchinson Sözleşmesi sona erdi
Adriano Sözleşmesi sona erdi
Mustafa Pektemek Sözleşmesi sona erdi
Shinji Kagawa Kiralık sözleşmesi sona erdi

 

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