Beşiktaş'a yeni Japon: Shinji Okazaki
Siyah beyazlılar, Shinji Kagawa'dan performans olarak beklediği verimi alamamıştı ancak oyuncunun özellikle Japonya'daki popülaritesi sayesinde prestiji kazanmıştı.
Fanatik Gazetesinden Orhan Yıldırım'ın haberine göre Beşiktaş'ın yakaladığı prestiji de devam ettirmek için Leicester City forması giyen Shinji Okazaki'yi gündemine aldı.
Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda biten ve boşa çıkan 33 yaşındaki oyuncu, kendisiyle ilgilenen takımların tekliflerini değerlendirmeye başladığı öğrenildi.
Beşiktaş Yönetimi’nin, hücum hattında sol kanat ve forvet arkasında da oynayabilen oyuncuyla yakın zaman içerisinde resmi temaslara başlaması bekleniyor.
4 sezondur Leicester City forması giyen Okazaki, kulübün elde ettiği efsanevi şampiyonlukta da yer almıştı. Deneyimli oyuncu geçen yıl Premier Lig'de 21 maça çıkarken 1 asist yaptı.