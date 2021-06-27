Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, bonservisi Krasnodar’da bulunan Uros Spajic’le ilgileniyor.

Sergen Yalçın’la tekrar anlaşılmasının ardından Şampiyonlar Ligi’nde daha rekabetçi bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan Beşiktaş, savunma hattına da takviye yapmak istiyor.

beIN Sports’un haberine göre siyah-beyazlılar, Krasnodar forması giyen Sırp stoper Uros Spajic ile ilgileniyor.

Habere göre siyah-beyazlılar, Spajic’i Krasnodar’dan kiralamak istiyor. Rus ekibi oyuncunun sözleşmesine zorunlu satın alma maddesi koydurmak isterken Beşiktaş ise buna sıcak bakmıyor.

Sırp stoperin Krasnodar ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Uros Spajic’in kariyeri

28 yaşındaki Sırp oyuncu, kariyerine Kızılyıldız’da başladıktan sonra Toulouse ve Anderlecht formaları giymişti.

Başarılı stoper, 2018 yılında da 6 milyon euro karşılığında Krasnodar’a transfer olmuştu.

Uros Spajic, geride bıraktığımız sezonda ise Feyenoord’a kiralanmıştı. Sırp savunmacı, 2020-21 sezonunda Hollanda ekibinin formasını tüm kulvarlarda 27 kez terletmişti. Spajic, Sırbistan Milli Takımı’nda ise 15 maça çıktı.

Daha fazla okuma