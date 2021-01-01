Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada Oğuzhan Özyakup'un sakatlandığı belirtildi

Beşiktaş'a son zamanlarda daha fazla forma şansı bulmaya başlayan Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber geldi. Dün gerçekleştirilen antrenmanda ağrı hisseden Oğuzhan Özyakup'un çekilen MR sonucunda alt baldır arka adelesinde 1. derece zorlanma olduğu öğrenildi.

Siyah - beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "Futbol Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Oğuzhan Özyakup’un gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, alt baldır arka adalesinde (soleus) zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir.

Oğuzhan Özyakup’un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Oğuzhan Özyakup bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 18 maça çıkarken, 3 gol 3 de asist sevinci yaşadı.