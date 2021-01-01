Beşiktaş'a kötü haber: Rachid Ghezzal Monaco yolcusu

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal'ın gelecek sezon Monaco'ya transfer olacağı iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın en önemli isimlerinden biri Rachid Ghezzal oldu.

Cezayirli yıldız attığı goller ve yaptığı asistlerle siyah - beyazlıların kupayı kazanmasında önemli rol oynadı.

Leicester City, Monaco ile anlaştı iddiası

Haber Global'da yer alan habere göre, Rachid Ghezzal'ın bonservisini elinde bulunduran Leicester City, oyuncunun eski kulüplerinden biri olan Monaco ile anlaşmaya vardı.

İngiliz ekibinin 10-15 milyon euro civarında gelir beklediği Cezayirli yıldız daha önce Lyon ve Monaco formaları giydiği Ligue 1'e geri dönebilir.

Beşktaş'ın da bonservisini almak istediği yıldız oyuncunun Leicester City ile bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

Rachid Ghezzal bu sezon ne yaptı?

Süper Lig'de 31 karşılaşmada görev yapan 29 yaşındaki oyuncu bu maçlarda sekiz gol atarken 17 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Süper Lig'in son haftasında 1-1 devam eden maçta, 70. dakikada kazanılan penaltıda da topun başında Ghezzal geldi. Cezayirli yıldızın attığı golle maçı 2-1 kazanan siyah - beyazlılar şampiyonluğunu ilan etmişti.