Beşiktaş, Yevhen Konoplyanka ve Cenk Tosun'u kadrosuna katıyor

Beşiktaş'ın Yevhen Konoplyanka'yı bonservisiyle, Cenk Tosun'u ise kiralık olarak transfer edeceği iddia edildi.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanında aldığı mağlubiyetle sezona kötü bir giriş yapan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.

Fanatik' ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre siyah-beyazlılar iki oyuncunun transferini bitirmek üzere. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın 04'ten Yevhen Konoplyanka ve 'dan Cenk Tosun'un transferleri için kulüpleri ve oyuncularla anlaşmaya vardığı iddia edildi.

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Habere göre Beşiktaş, Konoplyanka'yı bonservisiyle, Cenk'i ise kiralık olarak kadrosuna katacak. Her iki oyuncunun Çarşamba günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.