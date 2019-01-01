Beşiktaş, Yevhen Konoplyanka ve Cenk Tosun'u kadrosuna katıyor
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Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor deplasmanında aldığı mağlubiyetle sezona kötü bir giriş yapan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.
Fanatik' ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre siyah-beyazlılar iki oyuncunun transferini bitirmek üzere. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Schalke 04'ten Yevhen Konoplyanka ve Everton'dan Cenk Tosun'un transferleri için kulüpleri ve oyuncularla anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Habere göre Beşiktaş, Konoplyanka'yı bonservisiyle, Cenk'i ise kiralık olarak kadrosuna katacak. Her iki oyuncunun Çarşamba günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.