Beşiktaş yeniden Şener'i listesine aldı

Ocak ayında pazarlıklardan sonuç alınamayan ve transferi gerçekleşmeyen Şener Özbayraklı için Beşiktaş sezon sonunda tekrar harekete geçecek.

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına başladı. Yönetim, ara transfer döneminde de gündeme gelen ’nin tecrübeli sağ beki Şener Özbayraklı için tekrar düğmeye bastı.

Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan transferi sırasında, yıllık ücret konusunda yapılan pazarlıklardan sonuç alınamaması sebebiyle transferi gerçekleşmeyen deneyimli isimin yeniden listeye eklendiği bildirildi.

Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Sarı- Lacivertliler’le olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Milli futbolcuyla menaceri aracılığıyla bu hafta içerisinde pazarlıkların başlaması planlanıyor.

Kulübüyle olan sözleşmesinin bitimine 6 aydan az kalması sebebiyle başka kulüplerle görüşme hakkı bulunan Şener’in, kulübün şartlarına uyması halinde bu kez Siyah-Beyazlı formayı giymesi bekleniyor.