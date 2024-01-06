Hoca arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta rota, eski hocası Mircea Lucescu'ya döndü.

Siyah-Beyazlı ekipte yeni hoca arayışlarına tüm hızıyla devam edilirken listenin ilk sırasında Mircea Lucescu olduğu ortaya çıktı.

Rumen hocayla görüşen Samet Aybaba'nın, en kısa sürede bu transferi sonuçlandıracağı ve Beşiktaş'ın yeni hocasının Lucescu olacağı aktarılıyor.

Ne söylendi?

Giovanni van Bronckhorst'un yardımcısı olarak göreve gelmesi beklenen Jean Paul van Gastel için NAC Breda'dan bir türlü izin gelmemesi sonrası bu hamlenin yapıldığı kaydedildi. Siyah-beyazlıların bu gelişme sonrası Mircea Lucescu için harekete geçtiği vurgulandı.

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Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın Mircea Lucescu ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Siyah-beyazlıların bu görüşmeden olumlu sinyaller aldığı kaydedildi.

Fanatik'in haberine göre; Samet Aybaba'nın Romanya'ya giderek, 78 yaşındaki teknik adamla bugün masaya oturduğu ve yüz yüze görüşme yaptığı aktarıldı. Mircea Lucescu ile anlaşma sağlanması halinde, kısa bir süre içinde ikilinin birlikte Türkiye'ye döneceği vurgulandı.

Beşiktaş'ta yönetimin Rizespor maçına Mircea Lucescu ile çıkmayı planladığı kaydedildi.

"Bir sonraki maçımıza yeni hocamızla çıkacağız!"

Beşiktaş'ta futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü Feyyaz Uçar, Kasımpaşa maçından sonra yaptığı açıklamada yeni teknik direktörü Rizespor maçına yetiştirmeyi planladıklarını belirtmişti.

Feyyaz Uçar şu ifadeleri kullanmıştı: "Hedefimiz yeni hocayı Çaykur Rizespor maçına yetiştirmek. Zaten yakınız hoca konusunda. Takvim de bizi biraz zorladı. Devre arasının bu kadar kısa olması elimizi zorlaştırdı. Yetişirse Çaykur Rizespor maçına, yetişmezse bir sonraki maçımıza yeni hocamızla çıkacağız."