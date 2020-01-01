Beşiktaş, Volkan Babacan ile el sıkıştı

Loris Karius’u gözden çıkaran Beşiktaş’ın Medipol Başakşehir’de forma şansı bulamayan Volkan Babacan’la anlaştığı iddia edildi.

Milliyet’in haberine göre Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın’ın talebi doğrultusunda ’ın yedek kalecisi Volkan Babacan için harekete geçti.

Tecrübeli file bekçisinin menajeriyle yapılan görüşmede bir yılı opsiyonlu üç yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı öne sürüldü.

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Volkan Babacan’ın kulübü Başakşehir ile 2021 yılına dek sözleşmesi bulunuyor. Ancak Başakşehir’in bu transferde Siyah Beyazlılar’a kolaylık sağlayacağı ifade ediliyor.

Daha fazla takım

31 yaşındaki Volkan Babacan bu sezon sadece Ziraat Kupası maçlarında boy gösterirken görev yaptığı dört maçta kalesinde bir gol gördü.

6 sezondur Başakşehir forması giyen Volkan Babacan bu süreçte ise toplamda 161 resmi maça çıkarken, 35 kez de A Milli Takım kalesini korudu.