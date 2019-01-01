Beşiktaş, Viktor Fisher'in menajeriyle görüştü! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri 14 Ocak
Beşiktaş, Viktor Fisher'in menajeriyle görüştü
Beşiktaş, Ryan Babel'in yerini doldurmak için yoğun mesai harcıyor.
Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş, Kopenhag forması giyen Viktor Fisher'i gündemine aldı.
Siyah beyazlı yönetim, 24 yaşındaki Danimarkalı'nın menajeriyle de görüşürken, futbolcunun maliyeti ve talepleri hakkında bilgi aldı.
Beşiktaş, Viktor Fisher için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmayı planlıyor.
Choupo-Moting Beşiktaş'a gelecek mi?
Beşiktaş yeni yıldızını arıyor.
Sabah'ın haberine göre Beşiktaş, Eric Maxim Choupo-Moting için PSG'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
Kamerunlu yıldız, kulüplerin anlaşması durumunda Beşiktaş'a forması giymeye sıcak bakıyor.
Beşiktaş Marko Pjaca'nın peşinde
Ryan Babel ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, yıldız futbolcunun yerini doldurabilmek için rotasını İtalya'ya çevirdi.
TRT Spor 'un haberine göre; siyah beyazlılar, Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen bonservisi Juventus'ta bulunan Marko Pjaca'yı gündemine aldı.
Siyah beyazlılar, bu sezon Fiorentina'da çıktığı 16 karşılaşmada 1 gol atan Pjaca için resmi girişimlere başlayacak.
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