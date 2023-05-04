Süperstar Messi'nin Barcelona'ya dönmesi beklenirken Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti, bunun kesinlikle yanlış olacağını düşünüyor.

NE OLDU? Real Madrid'in efsane oyuncularından birisi olan ve bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla da boy gösteren yıldız oyuncu Guti'den Messi'nin Barcelona'ya olası dönüşü hakkında açıklama geldi.

Madrid'in eski yıldızının, ezeli rakiplerinin Arjantinli süperstarını yeniden kadrosuna katması konusunda isteksiz bir tutum sergilemesi gayet doğal...

35 yaşındaki Messi'nin, Paris Saint-Germain'deki sözleşmesi önümüzdeki yaz transfer döneminde sona erecek ve Arjantinli yıldızın yeniden Barcelona'ya dönmesi bekleniyor.

Mali sorunlar çözülebilirse, Barça'daki ikinci dönemi başlayacak, ancak Guti, tüm zamanların en iyi oyuncularından birisi olan Messi'nin Barcelona'ya geri dönüşünün büyük bir risk olacağını düşünüyor.

NE SÖYLEDİLER: Guti, El Chiringuito'ya şunları söyledi: “Eğer Messi'nin yerinde olsaydım, Barcelona'ya geri dönmezdim.

"Orada zaten her şeyi başardı. Bu, şu anda çok büyük bir meydan okuma...

"Artık onla ya da onsuz, Barcelona Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayacak."

BÜYÜK RESİM: Messi'nin beşinci kez Avrupa'nın en büyük kupasını almak için en az bir şans daha elde etmeye istekli olduğu söyleniyor.

PSG'de geçirdiği iki sezonda Fransa'daki yıldızlarla dolu kadroya rağmen Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın yakınından bile geçemedi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

@Getty

Getty

Getty

SIRADA NE VAR? Messi daha önce ikonik bir dönemde Barcelona için 672 gol atarak kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Ancak efsanevi yıldızın MLS veya Suudi Arabistan'a transfer olma ihtimali de var, çünkü onu isteyen tek takım Barcelona değil.