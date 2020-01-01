Beşiktaş ve Dorukhan Toköz'den yalanlama
Beşiktaş Kulübü, bugün bazı medya organlarında Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği yönündeki haberlerle ilgili bir açıklama yaptı.
Açıklamda Dorukhan'ın sözleşme feshine dair kulübe ulaşan herhangi bir evrak olmadığı ve oyuncunun çalışmalarına teknik heyetin verdiği program dahilinde sürdürdüğü vurgulandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Futbolcumuz Dorukhan Toköz’ün Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği ve bu durumu tarafımıza bildirdiğine dair basın yayın organlarında yer alan haberler doğru değildir.
Profesyonel futbolcularımızdan Dorukhan Toköz’ün sözleşmesini feshettiğine dair Kulübümüze ulaşmış herhangi bir evrak bulunmamaktadır.
Dorukhan Toköz, teknik heyetimizin kendisine verdiği program dahilinde evinde çalışmalarına devam etmektedir."
Dorukhan Toköz'den açıklama
Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz de, siyah-beyazlı kulüple sözleşmesini feshettiği yönündeki iddiaları yalanladı.
Siyah-beyazlı futbolcu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkımda çıkan haberler her zaman olduğu gibi yalan. Lütfen itibar etmeyin. Futbolun oynanmadığı ve böylesi zor bir dönemden geçerken tek hedef olmam ne yazık ki üzücü. Böyle saçma ve yalan şeylerle gündeme gelmek en son isteyeceğim şey. Temennim sadece futbol oynayarak gündeme gelmektir." ifadelerini kullandı.