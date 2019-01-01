Beşiktaş ve Ankaragücü'nden çocuk istismarına tepki

İki takımın oynayacağı maçın başlama düdüğünden itibaren oyuncular çocuk istismarına tepki vermek için 1 dakikalık protestoda bulunacak.

Beşiktaş ile Ankaragücü arasında bugün saat 19.00'da oynanacak olan Süper Lig mücadelesi için her iki takım da prostesto hazırlığında.

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İki takımın futbolcuları maçın başlama düdüğünden itibaren 1 dakika boyunca topa dokunmayarak çocuk istismarına tepki gösterecek.

Daha önce Beşiktaş ve Ankaragücü kulüpleri hafta içinde resmi twitter hesaplarından #ÇocukSusarSenSusma etiketiyle de patlaşımlar yaparak tepkilerini ortaya koymuşlardı.