Beşiktaş, Vagner Love için Corinthians ile anlaştı

Beşiktaş, bir süredir takımdan ayrılması beklenen Brezilyalı golcüsü Vagner Love'ın transferi için Corinthians ile anlaştı.

Beşiktaş'a transfer olduğu günden bu yana beklentileri karşılayamayan ve takımdan ayrılacağı konuşulan Vagner Love için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Haber1903'ün aktardığı habere göre Beşiktaş, Vagner Love'ın satışı için Brezilya ekiplerinden Corinthians ile her konuda anlaşmaya vardı. Oyuncunun da Corinthians ile anlaşması beklenirken Beşiktaş'ın bu transferden 500 bin - 750 bin euro aralığında bonservis geliri elde edeceği öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 3 milyon euro karşılığında Alanyaspor'dan transfer edilen Vagner Love, şu ana kadar siyah-beyazlı formayla çıktığı 29 maçta 11 gol kaydetti.

34 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'la mevcut sözleşmesi 2020'nin Haziran ayında tamamlanıyor. 2015 yılında Corinthians forması giyen Vagner Love, Brezilya ekibiyle 50 maça çıkıp 16 gol atmış ve o sezon ligde şampiyonluk yaşamıştı.