Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda hız kesmedi: Arda Turan'a Seçil Erzan göndermesi

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti.

Beşiktaş, Eyüpspor'u yendi

Kupada yoluna devam ediyor

Seçil Erzan göndermesi yapıldı

NE OLDU? Portekizli teknik direktör Fernando Santos, Beşiktaş'ta ikinci maçına Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor karşısında çıktı ve 4-0 galip oldu. Beşiktaş'ın iki golü Cenk Tosun'dan gelirken birer gol de Salih Uçan ve Rebic kaydetti. Böylece siyah-beyazlılar adını bir üst tura yazdırdı.

DAHA FAZLASI: Beşiktaş tribünleri, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a gönderme olarak, "Seçil Erzan oley, Seçil Erzan oley." tezahüratı yaptı. Arda Turan, Eski banka müdürü Seçil Erzan'ın yüksek kar getirili özel fon vaadiyle Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi ünlü futbolcuları dolandırdığı suçlamasıyla açılan dava devam ediyor.

SIRADA NE VAR? Fernando Santos'un ilk maçında Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen siyah beyazlılar, bu sezon kupadaki ilk sınavında tur atladı. Eyüpspor ise TFF 1. Lig'de 10 puan farkla liderliğini sürdürüyor.