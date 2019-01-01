Beşiktaş, Tunuslu sol bek Haddadi'yi kadrosuna katmak istiyor
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in bitmesine az bir süre kala önümüzdeki sezon için sol bek arayışlarını hızlandırdı.
Fanatik'in haberine göre, sezon sonunda Tunuslu oyuncunun Dijon kulübü ile olan sözleşmesinin sona erecek olması Beşiktaş yönetimini yeniden harekete geçirdi. Sol bek oyuncusu geçtiğimiz sene de Beşiktaş'ın transfer listesinde yer almış fakat kadroya alınamamıştı.
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Dijon'da forma giyen futbolcunun sene sonu sözleşmesinin bitmesi sebebiyle, oyuncu ile Portekiz Ligi'nden Sporting Lizbon ve Fransa Ligi ekiplerinden Monaco da ilgileniyor.
Bu sezon Dijon formasıyla 30 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, takımına 2 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu. Dijon, Fransa Ligue 1'de düşme potasında yer alıyor.