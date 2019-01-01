Beşiktaş, Tunuslu sol bek Haddadi'yi kadrosuna katmak istiyor

Beşiktaş, Fransa Ligi ekiplerinden Dijon'da forma giyen Tunuslu sol bek Oussama Haddadi'yi bonservis ücreti ödemeden kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, 'in bitmesine az bir süre kala önümüzdeki sezon için sol bek arayışlarını hızlandırdı.

Fanatik'in haberine göre, sezon sonunda Tunuslu oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesinin sona erecek olması Beşiktaş yönetimini yeniden harekete geçirdi. Sol bek oyuncusu geçtiğimiz sene de Beşiktaş'ın transfer listesinde yer almış fakat kadroya alınamamıştı.

Dijon'da forma giyen futbolcunun sene sonu sözleşmesinin bitmesi sebebiyle, oyuncu ile Ligi'nden ve Ligi ekiplerinden da ilgileniyor.

Bu sezon Dijon formasıyla 30 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, takımına 2 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu. Dijon, Fransa 'de düşme potasında yer alıyor.