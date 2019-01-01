Tolgay Arslan giderse Joao Mario

Fikret Orman "Yeni transferler, gidecek oyunculara bağlı" demişti. Tolgay giderse, Beşiktaş'a önemli bir yıldız gelebilir.

Beşiktaş, Inter'in dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Joao Mario'yu kadrosuna katabilir.

Kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan'ı uygun bir teklif gelmesi halinde satmayı planlayan Beşiktaş'ta orta saha transferi tamamen buna bağlı. Tolgay'la Fenerbahçe de dahil olmak üzere birçok kulüp ilgileniyor fakat siyah beyazlı ekip şu ana kadar gelen teklifleri beğenmedi.

Milliyet'in haberine göre, Inter'de bu sezon forma şansı bulamayan Joao Mario, Beşiktaş'a önerildi. Transfer çalışmaları nedeniyle İtalya'da bulunan Fikret Orman ise bu öneriyi beklemeye aldı. Beşiktaş, 25 yaşındaki oyuncuyu, Tolgay'ı satması durumunda alacak.

Portekiz Milli Takımı'nda da forma giyen Joao Mario, takımının şampiyonluğa ulaştığı Euro 2016 finalinde ilk 11'de şans bulmuştu.