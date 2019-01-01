Ricardo Quaresma, Portekiz'e dönmek istediğini yönetime iletti

Beşiktaş'ın emektar yıldızı Ricardo Quaresma, ülkesine dönmek istediğini yönetime iletti.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken Pepe ve Babel'den sonra Ricardo Quaresma'yla ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

BİP Spor'dan İbrahim Seten'in haberine göre, bir süredir takımdan ayrılacağı gündemde olan Quaresma, ülkesi Portekiz'e dönmek istediğini siyah-beyazlı yönetime bildirdi.

İddiaya göre Portekizli yıldız, tıpkı Pepe gibi Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra eski kulübü Porto'ya dönmek istiyor. Yıldız futbolcunun Beşiktaş'la 1,5 yıllık sözleşmesi daha bulunuyor.

Öte yandan Beşiktaş, Quaresma'yla yollarını ayırması durumunda oyuncunun maliyetinden de kurtulacak. Bu sezon yıllık net 2.1 milyon euro kazanan Quaresma, takımdan ayrılması durumunda bu sezon kalan ücretini ve gelecek sezonki 1.75 milyon euro'luk garanti parasını kulüpte bırakacak.

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Quaresma'nın takımdan ayrılması durumunda maaş bütçesi konusunda biraz daha rahatlayacak olan Beşiktaş, bu durumda Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda bir kanat oyuncusu daha transfer etmeyi planlıyor.

35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 23 resmi maçta 3 gol atıp 12 asist yaptı.