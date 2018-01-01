Canlı Skorlar
Transfer

Pepe, Monaco'ya çok yakın

Yorum()
seskimphoto.com
Beşiktaş'la iplerini koparan Pepe, sürpriz bir transfere imza atıyor.

2017 yazında Beşiktaş'la 2 yıllık sözleşme imzalayan ancak kontratının bitimine 6 ay kala siyah-beyazlı kulüple karşılıklı anlaşarak takımdan ayrılan Pepe'nin yeni adresi belli oluyor.

France Football'da yer alan habere göre, bonservisi elinde olan 35 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerini Ligue 1'de sürdürebilir.

Thierry Henry'nin çalıştırdığı Ligue 1 ekibi Monaco, Portekizli yıldıza talip olurken oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile kırmızı-beyazlı kulübün patronu Vadim Vasilyev'in yakınlığı, transferin önünü açıyor.

Editörün Seçtikleri

Oldukça kötü bir sezon geçiren Monaco, 18 haftası tamamlanan Ligue 1'de topladığı 13 puanla 19. sırada yer alıyor.

Sonraki haber:
Galatasaray ve Olympiakos, Tottenham'dan Fernando Llorente'yi istiyor
Sonraki haber:
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan oyuncuların durumu ne olacak?
Sonraki haber:
Real Madrid, Eden Hazard'a karşılık Kovacic ile Isco'yu Chelsea'ye verecek
Sonraki haber:
Digiturk’ten yeni yıl hediyesi: beIN SPORTS
Sonraki haber:
Messi: Ballon d'Or yarışı içinde olmadığımı biliyordum
Kapat