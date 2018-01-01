Pepe, Monaco'ya çok yakın
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2017 yazında Beşiktaş'la 2 yıllık sözleşme imzalayan ancak kontratının bitimine 6 ay kala siyah-beyazlı kulüple karşılıklı anlaşarak takımdan ayrılan Pepe'nin yeni adresi belli oluyor.
France Football'da yer alan habere göre, bonservisi elinde olan 35 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerini Ligue 1'de sürdürebilir.
Thierry Henry'nin çalıştırdığı Ligue 1 ekibi Monaco, Portekizli yıldıza talip olurken oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile kırmızı-beyazlı kulübün patronu Vadim Vasilyev'in yakınlığı, transferin önünü açıyor.
Oldukça kötü bir sezon geçiren Monaco, 18 haftası tamamlanan Ligue 1'de topladığı 13 puanla 19. sırada yer alıyor.