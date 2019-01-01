Olcay Şahan Beşiktaş'a dönüyor

Trabzonspor ile yollarını ayıran Olcay Şahan, Beşiktaş yönetimiyle anlaştı. Deneyimli oyuncu için yeni hocanın raporu bekleniyor.

Beşiktaş formasını 5 yıl giydikten sonra 'a transfer olan Olcay Şahan, eski yuvasına geri dönmeyi istiyor.

Fanatik Gazetesinden Süleyman Hatısaru'nun haberine göre; Olcay'ın babası aracılığıyla Beşiktaş’la temas kurduğu ortaya çıktı. mücadelesinin ardından Mustafa Şahan’la Vodafone Park’ta masaya oturan Fikret Orman’ın, deneyimli isim için sözlü anlaşma yaptığı kaydedildi.

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Olcay’ın, Beşiktaş’la 1+1 yıllık kontrat imzalayacağı ve senelik 1.1 milyon Euro da ücret alacağı belirtildi. Deneyimli oyuncunun sözleşmesinde kur sabitleme maddesi de olacağı öğrenildi.

Olcay konusundaki kesin kararın, Kara Kartal’ın yeni hocası tarafından verilmesi, görüş olumlu olursa anlaşmanın resmiyet kazanacağı bildirildi.