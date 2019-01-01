Mert Müldür Beşiktaş'ı bekliyor

Beşiktaş'ın ilgilendiği Mert Müldür, siyah beyazlıların Rapid Wien ile anlaşıp transfer olmayı bekliyor.

Yeni sezon Abdullah Avcı ile başlayacak olan Beşiktaş, transferde genç ve yerli isimler üzerine çalışıyor.

Fanatik Gazetesinden Gökmen Özcan'ın haberine göre ; Siyah beyazlılar, U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Rapid Wien’in 20 yaşındaki savunmacısı Mert Müldür’le ilgileniyor.

Genç yıldız için kulübüyle menajeri aracılığıyla ilk teması kuran Beşiktaşlı idareciler, 3 milyon Euro’luk geri dönüş almıştı. Başarılı futbolcu için gelen bu bonservis bedelini değerlendirme aşamasında bulunan siyah beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama önerisini masada tutuyor.

Savunmada hem sağ bek hem de stoper hattında görev yapabilen genç futbolcunun da iki kulüp arasındaki temasları yakından takip ettiği ve Beşiktaş formasını giymek için geri sayımda olduğu öğrenildi.