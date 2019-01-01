Beşiktaş transfer haberleri: Kevin Prince Boateng hamlesi!

Siyah beyazlı ekip, son olarak Barcelona'da forma giyen Boateng için devrede.

Beşiktaş, Kevin Prince Boateng'e transfer teklifinde bulundu.

Bu iddia, Sky Sport Italia'nın ünlü muhabiri Gianluca Di Marzio'ya ait.

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Di Marzio'ya göre Kara Kartal, bonservisi 'nun elinde bulunan ve 2018-19 sezonu devre arasında sürpriz bir şekilde 'ya kiralanan Ganalı forvet oyuncusuyla temasa geçti.

Barça'nın yeni sezonda kiralamayacağı Boateng, Sassuolo'da kalmak yerine Avrupa kupalarında oynayan bir takımda forma giyme ihtimalini değerlendiriyor. 32 yaşındaki futbolcunun İtalyan kulübüyle mevcut sözleşmesi 2021'de sona erecek.

Boateng 2018-19 sezonunu tamamladığı Barcelona'da üç lig ve bir kupa maçında şans bulmuştu.