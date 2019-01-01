Beşiktaş transfer haberleri: Isimat-Mirin resmen Toulouse'da
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Beşiktaş, savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'i Ligue 1 ekibi Toulouse'a satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.
Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklamada "Futbol A Takım oyuncularımızdan Nicolas Isimat-Mirin, 2019/2020 sezon sonuna kadar kira bedeli ve satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Toulouse'a kiralanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
2018-19 sezonu devre arasında PSV'den Beşiktaş'a transfer olan Nicolas Isimat-Mirin, siyah beyazlı formayla 14 maça çıktı.
Beşiktaş yaz döneminde Villarreal'den Victor Ruiz'i alarak savunma hattına takviye yapmıştı.