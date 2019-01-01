Beşiktaş transfer haberleri: Isimat-Mirin resmen Toulouse'da

27 yaşındaki savunma oyuncusu 2019-20 sezonunu Fransa'da geçirecek.

Beşiktaş, savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'i ekibi 'a satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklamada "Futbol A Takım oyuncularımızdan Nicolas Isimat-Mirin, 2019/2020 sezon sonuna kadar kira bedeli ve satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Toulouse'a kiralanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

2018-19 sezonu devre arasında 'den Beşiktaş'a transfer olan Nicolas Isimat-Mirin, siyah beyazlı formayla 14 maça çıktı.

Beşiktaş yaz döneminde 'den Victor Ruiz'i alarak savunma hattına takviye yapmıştı.