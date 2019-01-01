Domagoj Vida'ya İtalyan talip

Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Domagoj Vida'yı transfer etmek isteyen takımlar arasına bir yenisi daha eklendi.

Beşiktaş bir oyuncusuna daha mı veda edecek?

Sky Italia'dan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Roma, Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor.

Teknik Direktör Eusebio Di Francesco'nun savunmaya takviye istemesi üzerine harekete geçen Cengiz Ünder'in takımı Roma, Vida için girişimlere başlayacak.

Inter'in de devrede olduğu Vida için Premier Lig ekibi Fulham da girişimde bulunmuş fakat Beşiktaş'ın bonservis talebi İngiliz ekibine fazla gelmişti.

Domagoj Vida bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 Süper Lig maçına çıktı.