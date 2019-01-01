Domagoj Vida, Roma'nın hedefinde

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Serie A ekibi Roma'nın hedefinde.

2018'in Ocak ayında Dinamo Kiev'den ayrılıp bedelsiz olarak Beşiktaş'a imza atan Domagoj Vida'yla ilgili transfer dedikoduları çıkmaya devam ediyor.

Adı yaz transfer döneminde Everton ile anılan, ara transfer döneminde ise Roma ve Inter'in listesinde olan Domagoj Vida için İtalyan basınından yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Calciomercatonews'te yer alan habere göre, stoper tandeminden memnun olmayan ve son zamanlarda savunmada yaşanan zaafiyetlerden dolayı gözünü stoper takviyesine çeviren Roma, opsiyonlar arasında Domagoj Vida'yı da tutuyor.

Juan Jesus ile Federico Fazio'nun performansından endişe duyan başkent ekibi, Vida dışında Torino'dan Armando Izzo ve Santos'un 19 yaşındaki genç savunmacısı Matheus Guedes'le de ilgileniyor.

Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberde, Roma'nın Domagoj Vida'yı transfer edebilmek için 10-12 milyon euro'luk bir bonservis bedelini gözden çıkarması gerektiğine vurgu yapıldı. Sportif Direktör Monchi'nin sezon sonunda bu bölgeye mutlaka transfer yapması bekleniyor.

29 yaşındaki Hırvat stoperin Beşiktaş ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.