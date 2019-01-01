Beşiktaş Robben'i araştırıyor

Siyah beyazlı yönetim, Hollandalı yıldızın sağlık durumuna göre transfer için girişimlere başlayacak.

Teknik direktör sorunu çözen Beşiktaş, gözünü transfere dikti.

Fanatik Gazetesinden Orhan Yıldırım'ın haberine göre, siyah beyazlı yönetimin hedefinde Arjen Robben var.

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Kulübün ekonomik olarak küçülmeye gitmesini göz önünde bulundurarak transferde önceliği bonservisi elinde bulunan isimlere veren Beşiktaş’ın, devi ’le yollarını ayıran Arjen Robben’i hedefleri arasına eklediği ortaya çıktı.

10 yıllık Bayern macerasını noktalamasının ardından yeni kulüp arayışında bulunan 36 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu için çalışma başlatan yönetimin, yıldız ismin sağlık durumu ve şartları konusunda araştırma içinde olduğu bildirildi.