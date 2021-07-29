Beşiktaş taraftarı Rosier'i coşkuyla karşıladı

Transferi için Beşiktaş ve Galatasaray'ın yarıştığı Valentin Rosier, siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Beşiktaş, Galatasaray'ın da ilgilendiği Valentin Rosier ile anlaşmaya vardı. Fransız sağ bek, siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Her ne kadar Galatasaray Sporting'e daha cazip bir teklif yapsa da Fransız oyuncu, yoluna geride bıraktığımız sezonda kiralık oynadığı Beşiktaş'ta devam etmek istediğini ısrarla belirtmişti.

Siyah-beyazlı taraftarlar da İstanbul'a gelen Valentin Rosier'i İstanbul Havalimanı'nda büyük bir coşkuyla karşıladı.

Rosier'in sağlık kontrollerinin ardında resmi sözleşmeye imza atması ve takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

"Beşiktaş'ın çocuğu geldi!"

Beşiktaş, sosyal medya hesabından Valentin Rosier'in "Beşiktaş'ın çocuğu geldi!" dediği bir kısa video paylaştı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, havalimanında da Fransız oyuncuyu coşkulu tezahüratlarla karşıladı. Rosier, üzerinde "Beşiktaş'ın çocuğu" yazılı bir tişörtle İstanbul'a geldi.

24 yaşındaki oyuncu da kendisine gösterilen ilgiye karşılık vererek Beşiktaşlı taraftarlara üçlü çektirdi.

Rosier geçen sezon neler yapmıştı?

Fransız sağ bek, Beşiktaş'ın 2020-21 sezonunda şampiyonluğa ulaşan yolculuğunda büyük pay sahibi olmuştu.

Sezon genelinde Sergen Yalçın'ın en çok güvendiği isimlerden biri olan Rosier, 37 karşılaşmada Beşiktaş formasını terletirkeb bu maçlarda üç gol yedi asistlik bir performansa imza atmıştı.

Ayrıca siyah-beyazlılar, Rachid Ghezzal transferi için de oyuncunun kulübü Leicester'la olan görüşmelerini sürdürüyor.

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