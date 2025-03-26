Beşiktaş'tan derbi için hakem çıkışı: "Yabancı istedik, yabancı dil bilmeyeni gönderdiniz"

Galatasaray maçına hakem olarak Yasin Kol atanırken Beşiktaş cephesinin tepkileri sürüyor.

Beşiktaş, Galatasaray maçına yabancı hakem istiyordu

Derbiyi Yasin Kol yönetecek

Beşiktaş tepki gösterdi

NE OLDU? Beşiktaş, 29 Mart'ta Galatasaray'la evinde oynayacağı derbiyi yabancı bir hakemin yönetmesini istiyordu. Ancak derbiye orta hakem olarak Yasin Kol'un atanmasının ardından hem Beşiktaş resmi hesabından hem de başkan Serdal Adalı'dan tepki geldi.

NE SÖYLENDİ? Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Biz yabancı hakem istedik, siz yabancı dil bilmeyenini gönderdiniz!"

TFF'yi derhal istifaya davet eden Serdal Adalı, Galatasaray'a da tepki göstermesi konusunda çağrıda bulundu: "Galatasaray'ın sezon başından beri her kararını eleştirdiği TFF'nin bu tutarsızlığı karşısında tepki vereceğini tahmin ediyoruz. Aksi halde onların da federasyonla nikah tazelediklerini düşüneceğiz."

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Serdal Adalı ayrıca şunları söyledi: "Bizi daha önceki sezonlarda Alanya’da doğramış, FIFA kokartı olmayan, yabancı dili bilmeyen ve kariyerinde derbi bile yönetmemiş bir hakemi bu derbiye vermişler. Bu saatten sonra hakemin kim olduğu umurumuzda değil."

"Bir ekip oluşturduk, maçta sadece hakemleri ve rakibi izleyecek. Ne olup bittiğini de anında bize bildirecek. Maç sonu değil, maç devam ederken de tepkimizi göstereceğiz."

"Maçın kaderini etkileyecek bir pozisyondan, orta alanda yapılan bir faule, hatalı verilen bir taç atışına kadar her türlü kararın takipçisiyiz."

"Bu saatten sonra derbide yaşanacak sorunlardan TFF sorumludur."

"Futbol Federasyonu, İbrahim Bey'in çiftliği haline gelmiştir."