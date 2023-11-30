Beşiktaş'tan 36 yıl sonra bir ilk: Club Brugge kabusu yaşattı

Beşiktaş, Club Brugge karşısında kabus gibi bir gece yaşarken 36 yıl sonra bir ilk gerçekleşti.

Beşiktaş, Club Brugge karşısına "prestij" için çıkmıştı

Maç daha 14. dakikadan 2-0 oldu

Siyah-beyazlılar, Avrupa'da beş gol yedi

NE OLDU? UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde umutlarını tüketen Beşiktaş, Club Brugge'ü konuk ettiği maça prestij için çıkmıştı. Ancak karşılaşmanın daha 14. dakikasında 2-0 öne geçen Belçika ekibi, siyah-beyazlılara karşı 5 gol atmayı başardı. Bu 36 yıl sonra bir ilk anlamına geliyor.

BEŞİKTAŞ, 36 YIL SONRA NE YAŞADI? OPTA'nın verilerine göre, Beşiktaş, 36 yıl sonra ilk kez iç sahada oynadığı bir Avrupa kupası maçında beş gol yedi. Son olarak Mart 1987'de Dinamo Kiev, Siyah-beyazlılara beş gol atmıştı.

DAHA FAZLASI: Casper Nielsen, Mayıs 2023'ten bu yana ilk golünü Beşiktaş karşısında buldu ve Club Brugge'ü 1-0 öne geçirdi. Thiago iki golüyle Casper'e destek verirken Onyedika ile Olsen'in golleri durumu 5-0'a taşıdı.

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SIRADA NE VAR? Beşiktaş bir sonraki maçını 3 Aralık'ta Ankaragücü deplasmanında oynayacak. Ardından 9 Aralık'ta Fenerbahçe maçına çıkacaklar.