Beşiktaş'ta sakatlık depremi: Sahalardan uzun süre uzak kalabilir!

Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalabilir.

Beşiktaş'a Necip Uysal'dan kötü haber geldi

Sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edildi

Peki formasından ne kadar süre uzak kalacak?

NE OLDU? Beşiktaş kaptanından uzun bir süre ayrı kalabilir. Necip Uysal'ın sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edildiği açıklandı. Peki Necip Uysal sahalardan kaç ay uzak kalacak?

BÜYÜK RESİM: Tedavisine başlanan Necip Uysal'ın sahalardan 6-8 ay uzak kalması bekleniyor.

NE SÖYLENDİ? Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Haberin devamı aşağıda

"Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen futbolcumuz Necip Uysal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."