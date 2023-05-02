Beşiktaş, Gedson Fernandes'in bir yıl daha kulüpte kalmasını planlarken Nathan Redmond’ın durumu belirsizliğini koruyor.

Beşiktaş gelecek sezon planlamasına şimdiden başladı

Gedson Fernandes yuvada kalabilir

Yeni sezonda en az 4 transfer yapılacak

NE OLDU? Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah beyazlı kulübün transfer gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kazancı, Gedson Fernandes için resmi teklif olmadığını söyledi.

NE SÖYLENDİ? Ceyhun Kazancı şunları söyledi: "Gedson Fernandes’e henüz resmi teklif yok. 20 milyon Euro üstü teklif gelirse değerlendiririz. En az 1 yıl daha takımda kalmasını istiyoruz. Bonservisinin yarısı bizde, yarısı Benfica’da. Bonservisi gelirinim yarısını Benfica alacak. O nedenle beklentimiz yüksek."

BAŞKA NE SÖYLENDİ? "Gelecek sezon için en az 4 transfer yapacağız. Bir sağ stoper, 2 orta saha, bir de sağ kanat oyuncusu için çalışmalarımız var. Orta sahalardan biri Josef’in yerini dolduracak 6 numara pozisyonu için olabilir. Diğeri Dele Alli’nin pozisyonu için olacak. Sezon sonunda takımdan ayrılan isimler olursa transfer edeceğimi oyuncu sayısı artabilir.”

REDMOND KALACAK MI? “Nathan Redmond’ın takımda kalma ihtamali yüzde elli. Biz kalmasını istiyoruz. Kendisi de bizden memnun. Maddi konularda anlaşamadığımız bir durum olmaz. Fakat kararını henüz vermedi. Ailesi ile görüşecek. Eşinin doğum yapacak olması nedeniyle İngiltere’ye dönebilir.”

ATIBA GİDECEK Mİ? "Atiba Hutchinson gelecek yıl bizimle olmayacak. Kendisine güzel şekilde veda edeceğiz. Gelecek sezon teknik ekipte olması ile ilgili bir durum yok. Belki 1 yıl da Kanada’da oynar.”