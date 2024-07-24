Beşiktaş'ta ikinci Cordoba dönemi: Efsanenin adı kızıyla yaşayacak

Beşiktaş'ın efsane kalecisi Oscar Cordoba'nın kızı siyah-beyazlılara imza attı.

Beşiktaş'ta ikinci Cordoba dönemi

Efsanenin kızı siyah-beyazlılarda

İlhamı babasından aldı

NE OLDU? Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, ilginç bir transfere imza atarak erkek takımının eski kalecisi Oscar Cordoba'nın kızı Vanessa Cordoba'yı kadrosuna kattı. Oscar Cordoba, siyah-beyazlılarda 2002-2006 yılları arasında forma giymişti.

NE SÖYLENDİ? Beşiktaş, babası gibi kaleci olan 29 yaşındaki futbolcunun transferini sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Siyah-beyazlılar paylaşımda şunları söyledi: "İlhamı babasından aldı, kendi hikayesini yazmaya geldi. Yeni kupalar kazanma sırası şimdi Vanessa Cordoba'da."

Vanessa Cordoba, babasının ardından Beşiktaş'ta kendi hikayesini yazmak istiyor. Vanessa Cordoba'nın babası Oscar Cordoba, Beşiktaş formasıyla 138 maçta forma giyerken 1 Süper Lig 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.