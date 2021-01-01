Beşiktaş, Konyaspor'u yenerse Süper Lig'de lider olabilir mi?

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-0 yenmesinin ardından Beşiktaş için yeniden lider olma şansı doğdu.

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 mağlup edince zirve yeniden karıştı.

Haftaya lider olarak giren Fenerbahçe 48 puanda kalırken, günün kazananı Galatasaray ezeli rakibi ile puanları eşitledi ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray, genel averajda Fenerbahçe'nin 9 gol önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım sezon sonunda olası bir eşitlik halinde de ikili averajı elinde bulundurduğu için rakibinin önünde olacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti. Rakibine iki maçta da yenlmeyen Galatasaray önemli bir avantaj elde etti.

Beşiktaş liderliği geri alabilir mi?

Trabzonspor'a 2-1 yenildiği maçtan sonra liderliği Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş için de yeniden liderlik şansı doğdu. Siyah-beyazlılar, Konyaspor'u en az altı farklı bir skorla mağlup ederse yeniden liderlik koltuğuna oturacak.

Üçlü averaja bakılıyor mu?

Süper Lig'de olası puan eşitliklerinde ikili averaj önem kazanıyor. Fakat bu durum sadece sezon sonları için geçerli. Sezon devam ederken oluşan eşitlik hallerinde genel averaj devreye giriyor. Üç İstanbul takımı arasında şu an averajı en iyi olan takım Galatasaray. Sarı-kırmızılılar, +29'luk averaja sahip. Beşiktaş +23'le devam ederken, Fenerbahçe +20'lik bir averajı hanesine yazdırdı.

Üçlü averaj ne zaman hesaplanabilir?

Üç takım arasında oynanmamış iki maç daha bulunuyor. Beşiktaş, her iki ezeli rakibiyle birer maç daha yapacak. Bu karşılaşmalar sonunda üçlü averaj tablosu şekillenecek. Şu ana kadar oynanan dört maçta ise Beşiktaş 6, Galatasaray 4, Fenerbahçe ise 1 puan elde edebildi. Bu da siyah-beyazlı takımı şimdilik bir adım öne çıkarıyor.