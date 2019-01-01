Beşiktaş, Stuttgart'tan Umut Güneş'i kadrosuna katmak istiyor

Beşiktaş'ın Stuttgart'ta forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Güneş'i transfer etmek istediği iddia edildi.

Yeni sezon öncesi kadrosunun yaş ortalamasını düşürmek isteyen Beşiktaş, genç oyuncu arayışlarına devam ediyor.

NTV Spor' da yer alan habere göre siyah-beyazlı yönetim, 'ın rezerv takımında forma giyen Umut Güneş’i transfer etmek istiyor.

Orta sahanın merkezinde, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen 19 yaşındaki oyuncu, 2016’dan bu yana Milli Takımı'nın alt yaş takımlarında da forma giyiyor.

Beşiktaş yönetimi, Stuttgart ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Umut’u düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katıp, oyuncunun hazırlık kampına katılmasını planlıyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın performansından memnun kalması halinde 19 yaşındaki oyuncu A Takım kadrosunda forma mücadelesi verecek.