Beşiktaş stoper transferi için rotasını Hollanda'ya çevirdi

Siyah beyazlılar, Şilili oyuncusu Enzo Roco'nun yerine Hollanda'dan takviye yapmayı planlıyor.

Beşiktaş'ta ocak ayı için çalışmalar başlıyor.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar, birçok bölge için adaylarını belirledi. İlk hedef ise stoper bölgesi.

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Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre yaz döneminde kendisine takım bulması söylenen ancak ayrılmayı reddeden Enzo Roco'ya gelebilecek tekliflere kapıyı açan Beşiktaş yönetimi, bu oyuncunun yerine 'da stoper arayışlarına başladı.

Scout ekibiyle birlikte belirlenen isimlere yoğunlaşan transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları'nın bu ülkede temaslarda bulunduğu öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, ekonomik sıkıntılar nedeniyle transferde düşük maliyet-maksimum fayda ilkesinden taviz vermeden hareket etmeyi planlıyor.

Beşiktaş aynı zamanda forvet bölgesine Mario Balotelli için nabız yoklarken, orta saha ve kanat takviyesini ise 'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katarak gerçekleştirmek istiyor.