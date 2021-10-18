Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi üçüncü maçında Sporting'i konuk edecek. Peki Beşiktaş - Sporting maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ajax ve Borussia Dortmund ile oynadıkları ilk iki maçından mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak.

Beşiktaş rakibini yenerek Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk 3 puanını almak isterken Sporting'de ilk puanları için İstanbul'a geliyor.

Beşiktaş - Sporting maçı ne zaman?

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Sporting ile 19 Ekim Salı günü karşı karşıya gelecek.

İki takımın da ilk puanları için mücadele vereceği karşılaşma saat 19:45'te başlayacak.

Beşiktaş - Sporting maçı hangi kanalda?

Türkiye'de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının yayın hakkı Exxen'de.

Bu nedenle Beşiktaş - Sporting maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş, Devler Ligi'nde 47. maçında

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda yarın Portekiz’in Sporting Lizbon takımını konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 227. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 226 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 95 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 297 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 331 gol gördü.

Beşiktaş, Sporting Lizbon karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi’nde 47. mücadelesini yapacak.

Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 46 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu.

9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 24 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi’nde rakip filelere 44 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 87 gol gördü.

Daha fazlası