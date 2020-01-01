Beşiktaş, Sporar için Sporting ile kapışıyor

Beşiktaş, Slovan Bratislava'nın 25 yaşındaki forveti Andraz Sporar'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Transfer sezonu kapanmadan forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, rotasını UEFA grup aşamasındaki rakibi Slovan Bratislava'ya çevirdi.

A Bola'nın haberine göre, siyah beyazlılar, Slovakya ekibinin 25 yaşındaki forveti Andraz Sporar'ı transfer etmek istiyor. Beşiktaş'ın Sporar transferindeki en büyük rakibi ise .

Sakatlığı bulunmamasına rağmen Orenburg maçında forma giymeyen Sporar'ın bu iki takımdan birine transfer olması bekleniyor.

Beşiktaş'a karşı da 2 golü bulunan Sporar, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 26 maçta 20 gol attı.