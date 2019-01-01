Beşiktaş, sol kanadı Pione Sisto ile güçlendirmek istiyor

Quaresma ve Lens ikilisinden birini göndermeyi planlayan Beşiktaş yönetimi, Pione Sisto ile kanat hattını güçlendirmeyi planlıyor.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre siyah-beyazlı ekip, ekibi ’da forma giyen Danimarkalı kanat oyuncusu Pione Sisto’yu kadrosuna katmak istiyor.

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Yeni sezon öncesinde kadrosunda büyük bir revizyona gitmeyi planlayan Beşiktaş'ın, Ricardo Quaresma ve Jeremain Lens ikilisinden biriyle de yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.. Bu doğrultuda kanat hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına başlayan Kara Kartal'ın, Celta Vigolu Sisto'yu transfer listesine aldığı iddia edildi.

3 sene önce ekibi Midtjylland’dan 6 milyon euro'ya transfer edilen 24 yaşındaki Güney Sudan asıllı futbolcu, Celta Vigo formasıyla bu sezon 28 maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı.