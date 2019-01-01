Beşiktaş, Shinji Kagawa'yı bir yıllığına daha kiralıyor

Beşiktaş'ın Shinji Kagawa'yı bir sezon daha kiralamak için harekete geçtiği iddia edildi.

Shinji Kagawa, Beşiktaş'a geri dönüyor.

Geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Japon yıldız, sezon sonunda ise siyah-beyazlılara veda etmişti. İspanya'ya gideceği konuşulan Kagawa'nın, Fanatik' te yer alan habere göre ise 'da kendisine uygun bir kulüp bulamadı.

Gelişmeleri yakından takip eden Beşiktaş yönetimi ise Abdullah Avcı'nın da onayıyla Kagawa için yeniden harekete geçti.

ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için Beşiktaş yine kiralama teklifinde bulundu. Dortmund da kadrosunda düşünmediği Kagawa'nın maaşını ödememek için bu teklife sıcak bakıyor.