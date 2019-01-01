Beşiktaş, Shinji Kagawa'nın bonservisini almaya hazırlanıyor

Beşiktaş, Borussia Dortmund'dan 6 aylığına kiraladığı Shinji Kagawa'nın bonservisini almak için Alman kulübüyle görüşmelere başlayacak.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde ’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, siyah-beyazlılar’da kısa sürede kendini gösterdi. Beşiktaş’ta çıktığı 6 karşılaşmada 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 30 yaşındaki futbolcunun bonservisinin alınması için ise çalışmalar şimdiden başladı.

Fanatik' te yer alan habere göre; Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Milli Takımı’nın maçları için ülkesine giden tecrübeli futbolcuyla milli ara dönüşü görüşüp sonrasında Borussia Dortmund’la bonservis pazarlığına başlayacak.

Kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş ile yola devam etmeye sıcak bakıyor.