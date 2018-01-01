Beşiktaş savunmaya Medhi Benatia'yı getiriyor

Beşiktaş, Juventus'ta beklenilen performansı ortaya koyamayan Medhi Benatia'yı transfer etmeye hazırlanıyor.

Süper Lig'in ilk yarısının tamamlanmasına sayılı günler kala Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.

Geçtiğimiz günlerde alacaklarını temin edemediği gerekçesiyle siyah beyazlılar ile yollarını ayıran Pepe'nin yerine savunmaya gelecek isim konusunda yeni bir iddia ortaya atıldı.

Haber1903 'te yer alan habere göre Beşiktaş, Juventus forması giyen Medhi Benatia'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

2017 yılında Bayern Münih'ten İtalyan devine 17 milyon euro karşılığında transfer olan Faslı oyuncu, Juventus ile 59 maça çıktı.

Medhi Benatia'nın siyah beyazlılar ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.