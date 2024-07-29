Rafa Silva ve Ciro Immobileli Beşiktaş, Sakaryaspor ile karşılaşıyor. Peki Beşiktaş-Sakaryaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile transferleriyle taraftarlarını heyecanlandıran Beşiktaş, 2024-25 sezonunun hazırlıklarına devam ediyor.

Siyah-beyazlı takım, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde son hazırlık maçına Sakaryaspor karşısında çıkıyor.

Peki Beşiktaş-Sakaryaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

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Altıncı hazırlık maçı

Beşiktaş, 2024-25 sezonu öncesinde şu ana kadar altı hazırlık maçı yaptı.

Ümraniyespor ve Bandırmaspor ile golsüz berabere kalan Beşiktaş; Grazer AK takımını 5-1, Gençlerbirliği'ni ise 2-0 mağlup etti.

Kara Kartal, Shakhtar Donetsk'e ise 1-0 yenildi.

Beşiktaş-Sakaryaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde son hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.

Bu akşam saat 18.00'de başlayacak mücadele Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak.

Beşiktaş-Sakaryaspor karşılaşması, Beşiktaş YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.