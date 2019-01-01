Beşiktaş, Ricardo Quaresma'nın yerine Akram Afif'i düşünüyor

Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği Ricardo Quaresma'nın yerine Villarreal'in Katarlı oyuncusu Akram Afif'i istediği iddia edildi.

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'yla imza törenini düzenlemesinin ardından transfere hız verdi.

Akşam' da yer alan habere göre; geçtiğimiz sezon Ricardo Quaresma ve Jeremain Lens’ten beklenen verimi alamayan Beşiktaş’ın o pozisyon için Akram Afif’le ilgileniyor. Siyah-beyazlılar, Afif için kulübü 'e 2 milyon euro teklif etti.

10 numara ve her iki kanatta oynama yeteneğine sahip olan ve geçtiğimiz sezon Al-Sadd'da forma giyen 22 yaşındaki oyuncu daha önce Avrupa’da Eupen ve Sporting Gijon’da görev almıştı. Katarlı futbolcu geçtiğimiz sezon oynadığı 22 maçta 26 gol 13 asistlik bir performans göstermişti.

Afif, Beşiktaş’ın scout ekibinden de tam not alırken, Avcı da oyuncuya sıcak bakıyor.