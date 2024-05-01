Beşiktaş oyuncusu için gelen 15 milyon euro'luk teklifi kabul etmedi

Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy'a sürpriz bir takımdan 15 milyon euro'luk teklif geldi ancak Siyah-beyazlılar kabul etmedi.

Semih Kılıçsoy performansıyla dikkat çekiyor

Fulham, Beşiktaş'ın kapısını çaldı

Ancak Siyah-beyazlıların cevabı net oldu

NE OLDU? Beşiktaş'ın 18 yaşındaki golcüsü Semih Kılıçsoy, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 30 maçta 11 gol, 3 asist kaydederek 14 gole direkt katkı verdi. Semih başarılı performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

BÜYÜK RESİM: Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Semih Kılıçsoy için Premier Lig ekiplerinden Fulham, siyah-beyazlı kulübün kapısını çaldı. İngiliz ekibinin scout şefi Brian Talbot, genç yetenek için Beşiktaş'a ulaştı ve yetenekli golcü için 15 milyon euro bonservis önerisinde bulundu.

NE SÖYLENDİ? Ancak bu teklif siyah-beyazlı kulüpte hiçbir karşılık bulmadı. Beşiktaş cephesi, 15 milyon Euro'ya Semih'i asla bırakmayacaklarını belirtip bu rakamın çok daha üzerinde bir teklif olması halinde değerlendirebileceklerini iletti.

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SIRADA NE VAR? Fulham'ın bu transfer için istekli olduğu ve bir değerlendirme daha yaparak yeni bir teklif iletecekleri söyleniyor. Beşiktaş, genç forvet için karşı konulamaz teklif gelmediği sürece masaya oturmayacak. Semih Kılıçsoy ile Ocak ayında yeni sözleşme imzalayan ve kontratını 2028'e uzatan Beşiktaş, yetenekli oyuncunun da onayıyla sözleşmeye serbest kalma maddesi koymayarak elini güçlendirmişti.