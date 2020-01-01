Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'u Feyenoord'a kiraladı

Oğuzhan yetiştiği yer olan Hollanda'ya geri döndü. 27 yaşındaki futbolcu sezonu Feyenoord'da tamamlayacak.

Oğuzhan Özyakup sezon sonuna kadar kiralık olarak 'da oynayacak.

Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklamada " Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Özyakup, 2019-20 sezon sonuna kadar Feyenoord Rotterdam'a kiralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Resmi olmayan bilgilere göre Oğuzhan'ın maaşının sezon sonuna kadar olan kısmının yarısını Feyenoord karşılayacak.

2012'den bu yana Beşiktaş'ın formasını terleten 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, büyüdüğü yer olan 'ya geri dönmüş oldu.

"Tekrar Beşiktaş forması giymek için gidiyorum"

Oğuzhan, salı günü Hollanda'ya hareket etmeden önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

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"Tamamen mutlu, huzurlu olmak için, tekrar Beşiktaş forması giymek için gidiyorum.

Hem saha içinde hem saha dışında mutlu ve huzurlu olmak için Hollanda'ya gidiyorum. Sonuçta orada doğdum ve büyüdüm. Ailem orada, güven hissedeceğim yere gidiyorum. İnşallah benim için hayırlı olur. İyi bir performans gösterirsem Beşiktaş'a para kazandırırım. İnşallah gelir, devam ederim.

Sergen hoca ile konuştum. Ona da teşekkür etmek istiyorum. Onun da benimle ilgili düşünceleri vardı. Kararımı daha önce vermiştim. İnşallah iki taraf için hayırlı olur."