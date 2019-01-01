Beşiktaş, Mohamed Elneny'yi kiralıyor

Transfer çalışmalarında sona gelen Beşiktaş, orta saha eksikliğini Mohamed Elneny ile dolduracak.

Gary Medel ile yollarını ayıran Beşiktaş, 'in orta saha oyuncusu Mohamed Elneny'yi kadrosuna katmaya çok yakın.

Daily Mail' in haberine göre siyah-beyazlılar, Mısırlı orta saha oyuncusu için Arsenal ile anlaşmaya vardı.

Haberde İngiliz ekibinde şans bulamayan Elneny için 'nun da devrede olduğu kaydedilirken, 27 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği belirtildi.

Tam adı Mohamed Naser Elsayed Elneny olan Mısırlı oyuncu 2015-16 sezonunun devre arasında Arsenal'a transfer olmuştu. Londra ekibinde düzenli olarak oynayamayan Elneny, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 8, 'nde de 7 kez forma giyme şansı bulmuştu.

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Milli Takımı'nda da 42 kez oynayan Elneny'nin 5 golü var.